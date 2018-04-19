Літо не за горами, й хочеться, щоб усі накопичені за зиму кілограми зникли безвісти та швидко. Однак у швидкому схудненні є зворотна сторона медалі – такий же стрімкий набір ваги.

Дотримуйся цих порад і ти перетвориш свою дієту на спосіб життя, а своє тіло – на мрію! 25 правил, як швидко схуднути без шкоди для здоров`я:

1. Починай свій день зі склянки води. Можеш навіть ставити воду на столик біля ліжка, і перше, що робити, прокинувшись, випивати її. Склянка води запускає травну систему та готує її до сніданку.

2. Перед кожним прийомом їжі, хвилин за 20, випивай склянку води. Саме вода збиває апетит і допоможе тобі контролювати, що і скільки ти їси.

3. Випиваючи не менше восьми склянок на день, ти також борешся із застоєм рідини в організмі. Найкраще пити чисту воду, без штучних підсилювачів смаку й ароматизаторів, що не містить калорій.

4. Їж розумно, а не якнайменше. Замучуючи себе голодом, ти не схуднеш, а тільки додаси своєму організму стресу.

5. Постарайся перекушувати 4-6 разів на день — це здорова альтернатива трьом основним прийомам їжі. Роби це через рівні проміжки часу, щоб підтримувати стабільний рівень цукру в крові та знижувати апетит.

6. Часта їжа стимулює обмін речовин, забезпечуючи організму паливо для спалювання додаткових калорій.

7. Не захоплюйся чаєм і кавою. Чай і кава самі по собі не страшні, але коли ти додаєш вершки і цукор, вони стають калорійними та шкідливими напоями. Кожна чашка чаю або кави з молоком із двома кубиками цукру так само шкідлива, як і великий шматок шоколадного торта.

8. Вітаміни. Зроби свіжі фрукти й овочі більш апетитними: приготуй їх заздалегідь і склади в холодильник у прозорому посуді. Наприклад, вимий, почисти і поріж часточками яблука, злегка збризнувши їх лимонним соком, щоб вони не постемніли.

9. Якщо ти ласунка, задовольняй свій апетит солодкими фруктами й овочами ( приміром, у качані кукурудзи тільки 85 ккал і один грам жиру).

10. Свіжі овочі краще, ніж приготовлені або консервовані. Намагайся їсти овочі в сирому вигляді. Коли ти готуєш їх, то насправді втрачаєш половину вітамінів, які в них містяться. Консервовані овочі теж обробляються і не такі смачні, як свіжі.

11. Небажано їсти більше одного яйця на день. Яйця – не кращий варіант харчування, якщо ти хочеш швидко схуднути. Було б краще знизити споживання яєць до кількості трьох штук на тиждень. Але для тих, хто не уявляє свого меню без яєць, ти можеш збільшити кількість до одного яйця на день, але не більше.

12. Цукерки - це розкіш, а не щоденна рутина. Принаймні, вони не повинні бути частиною твого щоденного раціону. Не віддавай солодощам надто багато значення. Навіть цукерки з гіркого шоколаду не є хорошим варіантом, оскільки хоч у них і менше цукру, вони ще можуть містити різні начинки кремом.

13. Підраховуй кількість калорій, з`їдених протягом дня. Таким чином ти триматимеш свій апетит у рамках дозволеного. Якщо ти дозволила собі з`їсти більше, ніж потрібно протягом тижня, проведи вихідні більш активно, ніж звичайно: покатайся на роликах або велосипеді, відвідай басейн, фітнес-клуб.

14. 50 - 55% твого раціону повинні становити вуглеводи. Існує міф про те, що треба спробувати уникати вуглеводів, коли ти худнеш. Скоріше, навпаки, вуглеводи є готовим джерелом енергії необхідної для нормальної працездатності й активного способу життя.

15. 25 - 30% твого раціону повинні становити білки. Різні процеси, які відбуваються в твоєму тілі, побудова нових клітин і тканин потребує будівельного матеріалу, який дають нам білки.

16. 15 - 20% твого раціону – жири. Цього вистачить, щоб організм не відчував дефіциту жирів. Тим більше, в нього є свої жирові запаси, які необхідно витрачати.

17. Можеш спробувати вегетаріанське харчування, воно має багато переваг перед іншими системами харчування. Якщо ти не маєш сил перейти на вегетаріанську їжу раз і назавжди, то постарайся харчуватися в такий спосіб стільки, скільки зможеш. Наприклад, влаштуй собі "вегетаріанські вихідні" і їж у ці дні сирі овочі, фрукти, ягоди, горіхи.

18. Віддавай перевагу білому м`ясу, а не червоному. Біле м`ясо, до якого можна зарахувати рибу, морепродукти та птицю, є більш дієтичним і менш калорійним, ніж червоне м`ясо, а саме яловичина й свинина. Якщо ти хочеш швидко схуднути, готуй страви з білого м`яса.

19. Якщо ти не можеш зовсім відмовитися від хліба, віддай перевагу чорному хлібу з висівками, а не білому хлібу. Тобі треба збільшити вміст клітковини в їжі, а чорний хліб кращий не лише з погляду вмісту клітковини, а й із погляду вмісту білка.

20. Постарайся відмовитися від алкоголю. У будь-якому разі, якщо ти вирішила випити, то це має бути максимум келих білого сухого вина і нічого більше.

21. Визначте свою точну вагу, перш ніж почнеш себе обмежувати в їжі, й стеж за змінами. Май на увазі, що навіть втрата 100-200 грамів на день є досягненням.

22. Спорт. Без фізичних навантажень розмова про те, щоб швидко схуднути – неможлива. Спорт – обов`язкова умова швидкого та здорового схуднення. Вибери той вид фітнесу, який найбільше відповідає твоєму стилю і способу життя. В усіх нас різні професії, режим дня та спосіб життя, тому немає сенсу намагатися робити те, що не збігається з твоїм устроєм життя. Вибери саме те, що підходить тобі, й заняття спортом не здаватимуться повинністю.

23. Кілька днів на тиждень відпочивай від фізичних вправ. Ця умова є частиною тренувань. Тіло потребує відпочинку від фізичних навантажень для того, щоб усі процеси схуднення відбувалися правильно. Ідеальний варіант – тренування 3-4 рази на тиждень через день.

24. Намагайся частіше бувати на свіжому повітрі, активно проводь свої вечори після роботи, вихідні. Дуже корисно прогулятися півгодини перед сном.

25. Якщо в тебе є така можливість, підкріпи процес схуднення курсом масажу. Твоя постава дуже впливає на фігуру. Масаж так само допоможе покращенню кровообігу й якості шкіри. Не зайвими будуть і будь-які косметичні процедури для тіла, контрастний душ.

Потіш себе та своє тіло цими правилами, а не шоколадками і лінню – і ти схуднеш швидше, ніж очікуєш!

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