Які напої корисні для дитини?

Педіатри склали список напоїв, найбільш корисних для здоров`я дітей дошкільного віку, крім молока.

Гранатовий свіжовичавлений сік. Він містить вітаміни A, E, C, PP, B1, B2, а також калій, залізо, фосфор, магній, натрій. Такий фреш підвищує рівень гемоглобіну в крові, нормалізує роботу серця. Але через велику кількість кислоти, напій потрібно розбавляти водою або змішувати з іншим соком.

Журавлинний морс. Багатий органічними кислотами, вітамінами, пектиновими речовинами і мікроелементами. Має бактерицидну властивість, тому допомагає боротися з карієсом, сприяє загоєнню ран. Стимулює розумову і фізичну активність.

Кефір. Містить кальцій, необхідний для правильного розвитку зубів і кісток, а також інші важливі хімічні елементи.