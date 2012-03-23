Офіційно оголошено причини смерті Уїтні Х’юстон

Причиною смерті знаменитої американської співачки й актриси Уїтні Х’юстон стало втоплення, викликане серцевою недостатністю, що виникла, імовірно, внаслідок вживання наркотиків.

Такими є дані розтину, які оголосив у четвер представник слідства, повідомляє радіо «Свобода».

У тілі У.Х’юстон було виявлено сліди кокаїну та інших наркотиків.

Результати експертизи свідчать про те, що співачка страждала від наркотичної залежності.

48-річна У.Х’юстон 12 лютого була знайдена мертвою у ванні готельного номера в Лос-Анджелесі.