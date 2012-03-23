У Білорусі дітей до трьох років забезпечать ліками безоплатно

У Білорусі діти до трьох років безоплатно забезпечуватимуться ліками, інваліди III групи – зі знижкою 50%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це йдеться в указі від 22 березня 2012 року №139 «Про пільгове забезпечення лікарськими засобами окремих категорій громадян», який набуде чинності з 1 квітня 2012 року.

Так, указом надається право дітям віком до трьох років на безоплатне забезпечення лікарськими засобами, які видаватимуться за рецептами лікарів у межах переліку основних лікарських засобів.

«Інвалідам III групи надається право на 50-процентну знижку від вартості лікарських засобів, які видаватимуться за рецептами лікарів у межах переліку основних лікарських засобів, для лікування захворювань, що призвели до інвалідності», - йдеться у повідомленні прес-служби Президента Білорусі.

Як повідомили у прес-службі, документ ухвалено з метою додаткової соціальної підтримки цих категорій громадян.

«Ці заходи спрямовані на зміцнення державної політики у сфері надання соціальних пільг найуразливішим категоріям громадян, забезпечення доступності і адресності соціальної допомоги, підвищення якості рівня життя інвалідів III групи і родин, що виховують дітей віком до трьох років», - підкреслили в прес-службі Президента Білорусі.