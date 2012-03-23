Продукти, які провокують апетит

Жирні супи

Бульйон відрізняється високим відсотком поживних речовин. Наїстися борщем або супом на наваристому бульйоні дуже складно. Через декілька годин вам знову захочеться їсти. Вся річ у тому, що для переробки такої їжі шлунок виділяє багато шлункового соку. Тому рішуче відмовіться від м`ясних супів на користь грибних або овочевих.

Смажене

Замініть смажені картоплю, філе і рибу приготованими на пару або відварними. Інакше шлунок виділяє багато кислот і шлункового соку, вас постійно мучить почуття голоду і ви заїдаєте булочками, цукерками і чаєм з цукром.

Мариноване

Мариновані хрусткі огірки, гриби, помідори, капуста дуже смачні і просто незамінні у поєднанні з шматком м`яса і картоплею. Проте крім того, що вони примушують шлунок посилено працювати, так ще і викликають спрагу і вимагають години дві або три після трапези літрами поглинати рідину.

Кисле

Будьте уважні: кислі ягоди і фрукти однозначно після їх прийому викликають відчуття голоду. Тому їжте солодкі ягоди і фрукти і краще всього у поєднанні з молочними продуктами.

Гостре

Східні красуні звикли до гострих страв і серед них нечасто зустрічаються пані із зайвою вагою. Проте на наш організм гостре діє не дуже благотворно.

hochu.ua