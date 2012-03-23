Лікуватися від безпліддя краще навесні і влітку

13:04, 23 березня 2012
Зарубіжні новини
0

Сезонні гормональні зміни

Таку заяву зробили дослідники з Ліверпуля і Честеру, що вивчали вплив різних чинників на ефективність методики екстракорпорального запліднення.

Як показали проведені ними дослідження, в яких взяли участь більш як 3 тис. жінок, що скористалися послугами клінік штучного запліднення, результат цієї процедури багато в чому залежить від пори року, в яку вона проводиться. Так, найбільш оптимальною виявилася пізня весна і літо, коли ймовірність успішного завершення процедури підвищується в порівнянні із зимовими місяцями.

На думку дослідників, цей феномен є наслідком сезонних гормональних змін в організмі людини. Відомо, що навесні (точніше, одночасно із збільшенням тривалості дня) збільшується чутливість жіночого організму до гонадотропінів (гормонів, які регулюють активність статевих залоз).

likar.info

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter