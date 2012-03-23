Лікуватися від безпліддя краще навесні і влітку

Таку заяву зробили дослідники з Ліверпуля і Честеру, що вивчали вплив різних чинників на ефективність методики екстракорпорального запліднення.

Як показали проведені ними дослідження, в яких взяли участь більш як 3 тис. жінок, що скористалися послугами клінік штучного запліднення, результат цієї процедури багато в чому залежить від пори року, в яку вона проводиться. Так, найбільш оптимальною виявилася пізня весна і літо, коли ймовірність успішного завершення процедури підвищується в порівнянні із зимовими місяцями.

На думку дослідників, цей феномен є наслідком сезонних гормональних змін в організмі людини. Відомо, що навесні (точніше, одночасно із збільшенням тривалості дня) збільшується чутливість жіночого організму до гонадотропінів (гормонів, які регулюють активність статевих залоз).

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