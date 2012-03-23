Перехід на літній час не справляє негативного впливу на здоров’я людей.

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання під час прес-конференції у Києві висловив судинний хірург, трансплантолог, Президент Віденського товариства хірургів Ігор ГУК.

«Час не визнаний у Європі як ризик для захворювань» - наголосив він і зауважив, що психологічний дискомфорт, який може виникати в людей через перехід на літній час, – це наслідки заяв тих, хто «не розбирається у тих питаннях, про які говорить».

У свою чергу, академік Національної академії наук України, директор Головної астрономічної обсерваторії НАНУ Ярослав ЯЦКІВ нагадав, що українські медики стверджують, що після переходу на літній час люди з послабленим здоров’ям дуже погано почуваються ще протягом тижня і довше.

Я.ЯЦКІВ наголосив, що виступає за введення регіональних графіків роботи для українців у разі впровадження на території України часу другого годинного поясу (київського часу).

Як відомо, в Україні 25 березня о 3-й годині ночі за київським часом запроваджується «літній час» переведенням годинникової стрілки на 1 годину вперед.

Уперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу був запроваджений в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. Нині на «літній» і «зимовий» час переходять у більш як 110 країнах світу.

У лютому цього року Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону "Про порядок обчислення часу на території України", яким передбачено запровадження часу другого годинного поясу (київський час) без щорічного переведення годинникової стрілки.

У разі ухвалення законопроекту як закону і підписання його Президентом України він набере чинності з 1 листопада 2012 року.

У пояснювальній записці зазначається, що у зв’язку із проведенням в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року та необхідністю завчасного інформування європейської спільноти про зміну порядку обчислення часу в Україні за результатами наради було внесено та підтримано пропозицію щодо залишення на відповідний період чинного в Україні порядку обчислення часу, визначеного постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року № 509.

Таким чином, запропоновано перевести годинникову стрілку навесні на літній час, а восени скасувати дію літнього часу і вже не переводити годинникової стрілки, тобто запровадити на території України час другого годинного поясу (київський час) без щорічного переведення годинникової стрілки, як передбачено у проекті закону.