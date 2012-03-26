Як відобразиться на здоров'ї переведення стрілок годинника?

25 березня о 3:00 ночі всі жителі Україні перевели стрілки на годину вперед. Наша країна перейшла на літній час.

Виходячи з того, що урядом нашої країни був виданий новий закон, згідно з яким час буде змінюватися в останній раз.

У 2012 році стрілки годинника переведуть ще двічі (на літній і зимовий час) і залишать Україну у другому часовому поясі.

На думку фахівців, факт того, що переведення часу скасують, благотворно вплине на наше здоров`я.

Адже при переведенні стрілок годинника вперед, на літній час, в наших організмах відбувається порушення ритмів і дрібні скорочення сну, яких достатньо для того щоб викликати серцевий напад у деяких людей.

Цитуючи Мартіна Янга, професора Університету штату Алабама в Бірмінгемі, який заявляє: "Кожна клітина в організмі має молекулярні годинники, які дозволяють клітинам і органам передбачати події дня. Коли відбуваються зміни часу, такі як зміна роботи, подорожі зі зміною часових поясів або перехід на літній час, цим клітинам доводиться скидати їх внутрішній механізм синхронізації ".

Ну що ж, будемо сподіватися, що уряд нашої країни подбає про наше самопочуття і залишить наші біоритми у спокою.

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