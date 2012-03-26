Паморочиться у голові? Перевір серце

Люди, які часто стикаються із запамороченням, мають підвищений ризик розвитку проблем з серцем, виявили учені з Університету Північної Кароліни.

У дослідженні брали участь 12 тис. пацієнтів, за якими фахівці спостерігали протягом 17,5 років. Дослідження показало, що у людей, що часто мають запаморочення, ризик розвитку серцевої недостатності підвищений на 54%.

Фахівці пояснюють, що запаморочення викликане різким падінням артеріального тиску (ортостатична гіпотензія). Найбільш схильні до розвитку серцевої недостатності люди у віці 44-55 років, які страждають запамороченням. Медики вважають, що ортостатична гіпотензія – ще одна ознака проблем в серцево-судинній системі.

likar.info