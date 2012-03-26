Прийом БАДів зумовлює смерть

Біодобавки, що містять антиоксиданти, підвищують ризик передчасної смерті, заявили учені. Причому, постраждати можуть як здорові люди, так і ті, хто має різні захворювання.

Група учених під керівництвом Крістіана Глууда з Університетської лікарні Копенгагена порівняла дані 78 досліджень за участю 300 тисяч добровольців. 80 тисяч з них страждали на різні хронічні захворювання. Близько 60% учасників дослідження протягом 2-х років одержували БАДи з антиоксидантами (вітаміни А, Е і С, бета-каротин (провітамін А) і селен. В порівнянні з учасниками контрольної групи, що не приймала ці добавки, смертність в першій групі, в середньому, була вища на 1,5%.

При цьому не виявлено доказів підвищення ризику смерті у разі прийому вітамінів А і С.

medportal.ru