Що з'їсти, щоб ...засмагти

Ми знаємо, що потрібне їсти багато фруктів і овочів. Але, на жаль, далеко не всі, хто інформований про користь рослинної їжі, слідують цьому правилу. Учені з Університета Сент-Ендрюс у Великобританії знайшли нову мотивацію.

У своєму дослідженні, результати якого були недавно опубліковані в Американському журналі суспільної охорони здоров`я, вони повідомляють, що люди, які їдять більше фруктів і овочів, протягом декількох тижнів можуть змінити тон шкіри так, як ніби вони засмагали на курорті.

Вся справа в каротиноїдах, оранжево-червоних пігментах, що містяться у фруктах і овочах. Керівник дослідження, професор Девід Перретт і його колеги виявили, що всього двох додаткових порцій фруктів і овочів в день достатнього, щоб викликати помітні зміни тону шкіри. Для дослідження вони запросили 35 студентів. Протягом шести тижнів добровольці харчувалися по запропонованій схемі, учені стежили за зміною тону їх шкіри, при цьому запрошувалися незалежні експерти для оцінки результатів дослідження. Спостереження показали, що колір шкіри учасників експерименту змінився, став здоровим і золотистим. Здорова альтернатива!

zdr.ru