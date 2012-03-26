Музика підвищує успішність операції

Класична музика підвищує шанси на виживання пацієнтам, що перенесли операцію по трансплантації, прийшли до висновку японські учені.

В ході експерименту мишам провели операцію по пересадці серця. Ризик смерті у гризунів відразу після операції був високим. Протягом тижня після трансплантації прооперованим мишам регулярно давали слухати музику - класичну оперу, твори Моцарта, популярну музику, набір одноманітних звуків.

З`ясувалося, що довше за всіх прожили миші, що слухали оперу. На другому місці по виживаності була група мишей, яким включали Моцарта. Поп-музика і одноманітні звуки супроводжували найменшу виживаність. Тестування музики на глухих мишах не зробило впливу на тривалість життя тварин.

Аналіз зразків крові показав, що класична музика «усмиряє» імунну систему, що гальмує відторгнення органів. Найближчим часом учені протестують метод на людях.

medicinform.net