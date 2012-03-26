Мільярдер із США пожертвував $300 млн на вивчення мозку

Мільярдер-філантроп, співзасновник компанії Microsoft Пол Аллен (Paul Allen) виділив на продовження робіт з детального дослідження головного мозку в заснованому ним інституті 300 мільйонів доларів, повідомляє Chicago Tribune.

Сума, виділена П.Алленом дозволить подвоїти штат співробітників до 350 чоловік і поповнити арсенал методів вивчення сірої речовини в Алленовському Інституті досліджень головного мозку (Allen Institute for Brain Science) в Сієтлі.

Вчені Алленовського інституту, коментуючи продовження досліджень в журналі Nature, висловлюють упевненість в тому, що проект з вивчення мозку, запущений філантропом, "має потенціал революціонізувати наше розуміння мозку ссавців".

Черговий грант доведе фінансування всього проекту до півмільярда доларів, передає Лента.ру.

Наступний етап робіт буде присвячено безпрецедентно детальному дослідженню зорового процесу у мишей: вивченню клітинного механізму передачі зорових сигналів у головний мозок і того, яким чином мозок перетворює ці сигнали в зображення, а тварини реагують на зображення.

Здатність мишей переробляти інформацію і реагувати на зовнішні сигнали пов`язана з такими вищими психічними функціями, як сприйняття, свідомість і ухвалення рішень. «Ми сфокусувалися на зоровому процесі тому, що це добра «точка входу», - пояснив для газети The Seattle Times директор Інституту Аллена Аллан Джонс (Allan Jones). «Проте наша мета не в розумінні зору, а в розумінні того, як працює мозок», – зазначив науковець.

Людський мозок у тисячі разів складніше мозку миші, але базові елементи одні й ті самі, а тому, за словами А.Джонса, проникнення в таємниці мишачого мозку допоможе зрозуміти, що відбувається при хворобі Альцгеймера, епілепсії та інших захворюваннях центральної нервової системи.

Паралельно вчені Алленовського інституту планують зібрати і описати у вигляді енциклопедії сотні типів клітин, складових людського мозку, а також навчитися їх культивувати в лабораторії. Вирощуючи клітини здорових людей і людей з такими патологічними станами, як наприклад, аутизм, можна буде виявити відмінності. «Ми сподіваємося на те, що зрозумівши механізм виникнення таких захворювань, ми неминуче прийдемо до їх лікування», - вважає Ніно Рамірез (Nino Ramirez), директор Центру інтеграційних досліджень мозку при Науково-дослідному інституті Дитячої лікарні Сієтлу (Center for Integrative Brain Research at Seattle Children`s Research Institute).

Для дослідження поведінки окремих нейронів головного мозку у тварин при активації певних нейронних ланцюгів у даний час застосовуються такі методи, як генна інженерія і флуоресцентне мічення, крім того, в цих експериментах доступна маніпуляція окремими ділянками мозку за допомогою лазера.

Алленовський інститут було засновано в 2003 році завдяки стартовому пожертвуванню П.Аллена в 100 мільйонів доларів. Перед дослідниками, залученими до цього інституту, стояло завдання зрозуміти, як гени "роблять" мозок, тобто поєднати дослідження геному і вивчення мозку і з`ясувати, скільки генів і які працюють в мозку, в яких ділянках і як це відбувається. У 2007 році в журналі Nature були опубліковані результати картирування всіх генів миші, що працюють в головному мозку. Виявилось, що на мозок працює більш як 80% генів тварини, яка генетично дуже близь