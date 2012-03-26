Чому діти кохання здорові й щасливі
Роль вібрацій при зачатті
Те, що написано нижче, ще не підтверджено результатами лабораторних досліджень. Далі ви зрозумієте, чому.
Кожна клітина сприймає інформацію, яка до неї доходить і передає її іншим клітинам. Якщо це так, то зародок, що з`являється в момент запліднення, буде зберігати всі отримані ним дані і потім передавати їх знову, новим клітинам, тобто всьому організму дитини.
При зляганні майбутні мати і тато мають сильні відчуття і почуття, генеруючи потужне поле, яке змушує вібрувати кожну клітинку їх тіла, включаючи гамети (сперматозоїд і яйцеклітина), що утворюють при злитті зародок. Ця вібрація має винятково велике значення.
Для ілюстрації цього розглянемо два екстремальних випадки.
Уявімо собі пару, яка в один з суботніх вечорів після доброї випивки, сварки, а може бути і бійки шукає примирення в спальні. Вони сильно ризикують створити істоту, схильну до похоті та насильства, оскільки йому передалися відповідні вібрації батьків.
З іншого боку, розглянемо пару, яка вступає в статевий контакт, відчуваючи глибоке почуття любові один до одного і повністю усвідомлюючи важливість пережитого моменту. До цього вони читали гарні книги, разом дивилися гарні картини, слухали хорошу музику. Все це вплинуло на якість їх вібрацій, які стали значно сильнішими за ті, що були притаманні їм від природи. Ця пара має всі шанси на народження дитини без вад.
Народна мудрість говорить, що діти любові - прекрасні діти. Коли настає посівна, відбирають насіння і готують ґрунт. Думаючі люди, які хочуть мати дитину, подбають про якість «насіння», постараються підготувати «ґрунт» найкращим чином.
Для цього треба вести здоровий спосіб життя і забезпечити майбутнім батькам певний психологічний настрій. Вони можуть також «окропити ґрунт» за допомогою гомеопатії і встановити, наскільки це можливо, перепону на шляху спадкових порушень.
У момент зачаття мати і батько грають однаково важливу роль. Однак протягом наступних дев`яти місяців головною виконавицею стає мати. Слова «мати», «матінка», «матерія» мають один корінь, тому що в давнину вже добре усвідомлювали, що саме жінка і лише вона має владу над живою матерією дитини.
Ця влада настільки велика, що вона може зменшити вплив негативних і посилити вплив позитивних факторів при формуванні майбутнього генетичного капіталу дитини.
Ми всі розділяємо відповідальність за те, що природа покладає на жінку, і на батьків. Ми всі - партнери, що несуть певну ступінь відповідальності за дитину, яка приходить у цей світ.
Ми зобов`язані допомагати дитині і її батькам, пробуджуючи суспільну свідомість і примушуючи працівників соціальних служб реагувати на будь-які потреби будь-яких сімей.
Якби замість збільшення числа тюрем і лікарень уряди всіх країн спробували усунути або пом`якшити наслідки убогого і тяжкого життя, звернувшись до першопричини і більше піклуючись про вагітну жінку, якій слід роз`яснити її роль і створити умови, необхідні для реалізації покладених на неї завдань, то ми могли б отримати більш гарні - результати при менших фінансових витратах.
Всього через кілька поколінь нам вдалося б значно зменшити кількість дітей із фізичними вадами, а також перетворити в кращу сторону фізичний стан і психіку як чоловіків, так і жінок. І тоді кожен, ставши сильніше, стійкіше і впевненіше в собі, ставши більш відкритим для інших і для проявів самого життя, може сподіватися на створення світлого світу на планетарному рівні, де будь-яка людина знайде своє місце і буде щасливою.
Мрія ... Але вона може стати реальністю завтра, якщо кожен чоловік, кожна жінка, кожен фахівець направлять свої зусилля на її конкретне втілення.