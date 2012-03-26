Погода у квітні: зливи, град і сильний вітер

У зв’язку з очікуваними сильними опадами у квітні в Україні спостерігатиметься велика кількість стихійних метеорологічних явищ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила завідувач відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту МНС і НАН Вазіра Мартазінова.

За її словами, у квітні з кінця першої декади і до середини місяця в Україні пройдуть сильні опади. «Це зливи. Варто очікувати, що вони супроводжуватимуться багатьма стихійними метеорологічними явищами у вигляді граду і посилення вітру», - повідомила В.Мартазінова.

Водночас, на Заході України очікується суха погода - кількість опадів буде нижча за норму.

У першій декаді травня по Україні також очікуються сильні опади. В кінці першої декади сильні опади пройдуть на Сході, проте на Півдні кількість опадів не досягатиме норми.

У червні з кінця першої декади і до кінця місяця по території України також очікуються сильні опади.

В.Мартазінова констатувала, що у попередні роки в цей період в Україні спостерігалася суха погода, цього року дощі йтимуть майже до липня.