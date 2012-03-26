Чиновника від освіти засудили за багатоженство

У Сурхандарьїнській області Узбекистану за звинуваченням у багатоженстві 23 березня відбувся суд над головою Управління народної освіти Музрабадського району Якуба Нормуродова.

Колишнього голову обласного управління народної освіти засудили до 3 років виправних робіт і на 2 роки позбавили права обіймати певні посади, повідомляє узбецька служба «Радіо Свободи» (Озодлік).

Після набуття чинності вироку Я.Нормуродова було усунуто з посади голови обласного управління народної освіти.

Як відзначає Центральноазіатська новинна служба CA-NEWS, Я.Нормуродов не перший чиновник, засуджений за статтею 126 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за багатоженство. У липні 2010 року з аналогічним звинуваченням було усунуто з посади начальника Відділення внутрішніх справ міста Гулістана, підполковника Рахфм Худойбердиєва.

Як відзначають ЗМІ, багатоженство досить поширене явище в Узбекистані. На їх думку, це пов`язано з традиціями, згідно з якими представники деяких станів не можуть віддавати доньок за чоловіків із інших станів.

Також, за даними Озодлік, "багато чоловіків в Узбекистані, розбагатівши, починають шукувати собі другу дружину".

"У нас одного з керівників організації засудили і посадили. У нього були чотири дружини. Після того, як він вийшов на волю, він розвівся з двома з них. Крім чиновників, зараз і трудові мігранти, приїхавши з Росії й розбагатівши, у відкриту беруть других дружин", - відзначає джерело Озодлік.

Згідно з узбецьким законодавством багатоженство, тобто співжиття з двома або більше жінками, карається штрафом від п`ятдесяти до ста мінімальних розмірів заробітної плати (близько 1-2 тис. дол) або виправними роботами до трьох років, або позбавленням волі до трьох років.