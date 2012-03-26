Більш за все в Польщі з іноземців - українців
У Польщі - 38,5 млн. осіб
Громадяни України залишаються найчисленнішою групою іноземців, які живуть у Польщі.
Про це свідчать результати національного перепису населення 2011 року, результатами якого володіє УНІАН.
За даними польського Держкомстату (GUS), на кінець першого кварталу минулого року у Польщі проживало 63 тисячі іноземців, 15 тисяч, або майже 25% з яких були громадянами України.
У трійку лідерів увійшли також громадяни Німеччини (6 тисяч осіб) та Білорусії і Росії (по близько 5 тисяч).
Частка іноземців серед населення Польщі з часу останнього перепису, що проводився 2002 року, зросла удвічі - до 0,2%.
GUS зазначив, що майже кожен третій іноземець жив у столичному Мазовецькому воєводстві.
На південному заході країни у Дольнощльонському воєводстві проживало 8,5% від усіх іноземців, а у південному Малопольському – 7,5%.
Як повідомляв УНІАН, за даними польської адміністрації у справах іноземців, на початку цього року право на легальне перебування у Польщі мали близько 100 тисяч громадян інших держав, майже 30 тисяч з яких - українці.
Довідка УНІАН. GUS проводив перепис населення у першому кварталі минулого року, його результати оприлюднено минулого тижня.
Згідно з останніми даними, у Польщі нині проживає 38,5 млн. осіб.