Більш за все в Польщі з іноземців - українців

Громадяни України залишаються найчисленнішою групою іноземців, які живуть у Польщі.

Про це свідчать результати національного перепису населення 2011 року, результатами якого володіє УНІАН.

За даними польського Держкомстату (GUS), на кінець першого кварталу минулого року у Польщі проживало 63 тисячі іноземців, 15 тисяч, або майже 25% з яких були громадянами України.

У трійку лідерів увійшли також громадяни Німеччини (6 тисяч осіб) та Білорусії і Росії (по близько 5 тисяч).

Частка іноземців серед населення Польщі з часу останнього перепису, що проводився 2002 року, зросла удвічі - до 0,2%.

GUS зазначив, що майже кожен третій іноземець жив у столичному Мазовецькому воєводстві.

На південному заході країни у Дольнощльонському воєводстві проживало 8,5% від усіх іноземців, а у південному Малопольському – 7,5%.

Як повідомляв УНІАН, за даними польської адміністрації у справах іноземців, на початку цього року право на легальне перебування у Польщі мали близько 100 тисяч громадян інших держав, майже 30 тисяч з яких - українці.

Довідка УНІАН. GUS проводив перепис населення у першому кварталі минулого року, його результати оприлюднено минулого тижня.

Згідно з останніми даними, у Польщі нині проживає 38,5 млн. осіб.