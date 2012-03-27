Цибуляний суп для схуднення відмінно підходить тим, хто важко переносить голодування. Це ситно і смачно. При цьому, дієта на цибуляному супі дозволяє схуднути за тиждень в домашніх умовах на 5 кг без яких-небудь зусиль! Якщо все робити правильно, то на третій день дієти можна втратити приблизно 1,5-2 кг. За рахунок чого досягається такий результат? Все просто! Дієта на цибуляному супі складається з продуктів, що не містять жирів. Навіть більше, цибуля і зелень сприяють розщеплюванню жирів. А зелені овочі мають негативну калорійність, тобто на їх переробку організм витрачає більше енергії, ніж вони в собі несуть. Завдяки чому ви і зможете легко схуднути за тиждень в домашніх умовах.

Як приготувати цибуляний суп для схуднення

Візьміть невеликий качан капусти, 6 середніх цибулин, помідори на смак, 2 зелених перці, пучок селери. Всі овочі поріжте і залийте холодною водою. Доведіть до кипіння і прокип`ятіть хвилин 10, після чого варіть на повільному вогні. Не обов`язково чекати, поки овочі розваряться і стануть зовсім м`якими, можна їх залишити злегка недовареними, корисно буде.

Сіль і спеції додайте на смак, можете використовувати соус каррі або овочевий бульйонний кубик. Але прагніть не захоплюватися спеціями, оскільки від них тільки збільшується апетит, і відчуття насичення приходить набагато пізніше.

Меню дієти на цибульному супі

Протягом тижня цибульний суп можна їсти в будь-якій кількості (в рамках розумного звичайно). А решту продуктів розподілити таким чином:

1 день. Суп і фрукти. Протягом дня можна їсти суп і будь-які фрукти, уникаючи висококалорійних – бананів, винограду і т.д.

2 день. Цибульний суп і овочі. Другий день можна розбавити будь-якими овочами. Овочі краще їсти свіжими, але якщо ви вирішите злегка протушкувати, то не використовуйте олії. А якщо відварити – без солі. Картопля краще печена.

3 день. Знов цибульний суп, фрукти і овочі (виключаючи картоплю).

4 день. Цибульний суп, овочі і фрукти (можна додати в денний раціон декілька бананів).

5 день. Цибульний суп, пісне м`ясо і помідори. Сьогодні в раціон можна додати 400-500 г відварної нежирної яловичини, курятини (без шкіри, краще грудинки), або риби. Плюс свіжі помідори в будь-якій кількості. Якщо немає свіжих, то можна банку консервованих у власному соку. Без фруктів.

6 день. Цибульний суп, яловичина і зелені листові овочі. Все те ж саме, що і в попередній день, але помідори замінюємо салатом, капустою, огірками, зеленим перцем. Без фруктів.

7 день. Цибульний суп, коричневий рис, овочі, фруктовий сік. Будь-які овочі, які ви можете з`їсти з рисом, наприклад. Фруктовий сік краще використовувати свіжовичавлений, якщо консервований, то без цукру.

Дієту на цибульному супі можна повторити не раніше ніж через 2-3 дні.

Не забувайте:

1. виключити з раціону алкоголь, цукор, хліб, солодку газовану воду. Алкоголь можна вживати не раніше ніж через добу після закінчення дієти.

2. пити більше води (краще негазованої) 1,5-2 літри в день, зелений або чорний чай, каву без цукру.

3. суп їсти приблизно 3 рази на день: на сніданок, обід і вечерю.

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