Яку роль відіграють гормони в нашому житті?
Хімічні речовини, за допомогою яких різні частини нашого організму обмінюються інформацією...
Гормони - хімічні речовини, за допомогою яких різні частини нашого організму обмінюються інформацією.
Спеціальні ендокринні залози і окремі клітини, розташовані в самих різних місцях - наприклад, на стінках шлунка або (о жах!), в підшкірній жировій клітковині, виділяють гормони в кров, а інші органи і тканини вловлюють передану таким способом інформацію.
Основні (жіночі) гормони
Так вийшло, що жінок вважають більш залежними від гормонів, ніж чоловіків. Це дурниця з точки зору біології, але з`явилася така думка з двох об`єктивних причин.
•По-перше - регульованого гормонами місячного циклу (коливання настрою і самопочуття чоловіків не такі передбачувані).
•По-друге - часто саме від стану ендокринної системи залежить, чи вдасться жінці благополучно завагітніти і народити дитину, а це багатьма розглядається як головна жіноча функція.
Основні жіночі гормони (хоча вони в невеликих кількостях виробляються і в чоловічому організмі) - естрогени та прогестерон.
Естрогени - група гормонів, постійно виробляються яєчниками з початку моменту статевого дозрівання і до початку клімактеричного періоду.
У різних фазах менструального циклу кількість естрогенів різна.
Вони регулюють менструальний цикл, і крім того - захищають судини від утворення на стінках холестеринових бляшок, регулюють водно-сольовий обмін, збільшують пружність шкіри, регулюють діяльність сальних залоз (саме тому ознака здорової жінки в розквіті років - сяюча, зволожена шкіра).
Відповідають ці гормони і за міцність кісток: вони стимулюють утворення нової кісткової тканини, затримуючи в ній необхідні речовини - кальцій і фосфор.
Тому в менопаузі, коли рівень естрогену в організмі знижується, у жінок нерідкі переломи або розвиток остеопорозу.
Прогестини (прогестерон) в жіночому організмі виконують безліч функцій - від формування молочних залоз у дівчаток до забезпечення можливості настання і підтримки вагітності.
З прогестиновою недостатністю пов`язують хворобливість менструацій і більшість проявів передменструального синдрому.
Ці гормони тісно взаємозалежні один з одним, а також з іншими гормонами. Щоб розібратися в цьому, потрібна спеціальна освіта.
Саме тому поставити точний діагноз і призначити гормональні препарати можуть лише лікарі, а займатися самолікуванням, хоча б і травами, небезпечно.
Ви ж не будете стукати по прабабусиному механічному годиннику, якщо він перестав працювати? А ендокринна система ще складніше і тонше антикварного годинникового механізму.
Зверніться до лікаря, якщо:
•Ви помітили в себе часті перепади настрою і дратівливість.
•Проблеми зі сном в передменструальний і менструальний період.
Ці ознаки можуть говорити про порушення балансу естрогенів і прогестинів.
Кваліфікований гінеколог або ендокринолог, гінеколог-ендокринолог допоможе вам нормалізувати стан і попередити можливі проблеми зі здоров`ям.
Якщо баланс порушений: захворювання ендокринної системи розвиваються внаслідок або недостатнього, або надлишкового вироблення гормонів.
Гормони є сполучною ланкою різних систем організму, тому збої в ендокринній системі можуть зачіпати одночасно кілька органів і систем.
Пам`ятайте, що при своєчасному зверненні до лікаря-ендокринолога лікування буде найбільш ефективним.
Можна виділити деякі специфічні проблеми, при виникненні яких потрібно негайно звертатися до фахівця.
Проблеми з репродукцією
Майже всі гормони, що виробляються в органах внутрішньої секреції, впливають на статеву функцію. До безпліддя можуть призвести гормонально-активні пухлини гіпофіза, патологія щитовидної залози і надниркових залоз, різні запальні захворювання органів ендокринної системи, і т.д.
Для своєчасного виявлення цих серйозних захворювань всі пацієнти, які страждають порушеннями репродуктивної функції (безпліддя, невиношування вагітності), обов`язково повинні пройти обстеження у лікаря-ендокринолога.
Порушення менструального циклу також може бути пов`язане з функціональними порушеннями залоз внутрішньої секреції. Дані порушення добре піддаються лікуванню при своєчасному виявленні.
Багато жінок, які звертаються за допомогою з приводу порушення менструального циклу, страждають так званим «синдромом полікістозних яєчників". Основні ознаки синдрому - посилений ріст волосся на обличчі, животі, грудях, поява вугрової висипки. Лікування проводиться спільно ендокринологом і гінекологом.
При цьому захворюванні відбувається ущільнення капсули яєчників, порушується процес утворення жіночих статевих гормонів. Причиною даних порушень може бути як ферментативний дефект в яєчниках або наднирниках, так і дисфункція гіпоталамо-гіпофізарної системи.
У результаті чого, в організмі жінки підвищується вміст чоловічих статевих гормонів, порушується менструальний цикл, і, як результат - безпліддя.
Коливання ваги
Як ожиріння, так і безпричинне схуднення можуть бути наслідком важких ендокринних захворювань (дифузний токсичний зоб, недостатність кори надниркових залоз, цукровий діабет).
Навіть за відсутності серйозних захворювань при вираженому дефіциті маси тіла може виникнути дефіцит статевих гормонів, тому що певна частка жіночих статевих гормонів виробляється в підшкірній жировій клітковині. Ну а надлишок жирової тканини (надлишок певної кількості жиру в тілі - норма!) - проблема не лише естетична.
Чим більше жирової тканини, тим нижче кількість естрогену і його активність. Тому при ожирінні виявляються і порушення репродуктивної функції жінки, скорочується кількість овуляцій, виникають зміни ендометрію (з ризиком розвитку раку ендометрія, яєчників, молочних залоз, мимовільним перериванням вагітності, ускладненим перебігом вагітності та пологів).
Саме тому основним етапом лікування порушення репродуктивної функції для жінок з ожирінням є зниження маси тіла, при цьому змінюється гормональний профіль гладких жінок, відновлюється менструальний цикл у 80%, збільшується частота вагітностей приблизно на 29%.
Розроблені спеціальні програми для лікування порушень менструального циклу, синдрому полікістозних яєчників, безпліддя у жінок з ожирінням. Програма зниження маси тіла включає в себе редукційну дієту, фізичні навантаження, а також медикаментозну терапію ожиріння.
Досягнутого результату зазвичай достатньо для відновлення порушень менструальної функції, навіть без додаткової гормональних терапії. Вона проводиться другим етапом, якщо відновлення не відбулося.
Цукровий діабет
Одним з дуже складних і серйозних захворювань ендокринної системи є цукровий діабет. У жінок, що мають це захворювання, можуть виникати проблеми з виношуванням вагітності. Тому при плануванні вагітності і всього періоду її протікання, жінка, яка страждає на цукровий діабет, повинна перебувати під постійним наглядом лікаря-ендокринолога та гінеколога.
Ендокринні порушення клімактеричного періоду
Менопауза (припинення менструацій) - це лише одне з цілої низки анатомічних, фізіологічних і психологічних змін, які стосуються клімактеричного періоду. Цей перехід, як правило, займає десятиліття (45-55 років). Клімактеричний період супроводжується безліччю суб`єктивних і об`єктивних симптомів і змінами обміну речовин, головною причиною яких служить значне зниження рівня естрогенів.
Клімактеричний синдром зазвичай супро- воджується «припливами» (виснажує жінок), поганим настроєм і самопочуттям, підвищенням артеріального тиску і т.д. При настанні клімаксу відвідувати гінеколога необхідно кожні півроку.
Фахівець може допомогти знизити всі переживання пов`язані з фізіологічними змінами в організмі.