Чоловіки обирають спортивних дівчат

Більшість чоловіків хочуть, щоб їх дівчина займалася спортом, показало онлайн-опитування, проведене Порталом LIKAR.INFO у соціальній мережі.

Про це заявили 78,1% чоловіків, що взяли участь в опитуванні. 8,3% респондентів розповіли, що не хочуть, щоб їх дівчина займалася спортом. А 13,6% відповіли, що їм все одно. У опитуванні взяла участь 361 людина.

Як відомо, завдяки фізичним вправам наша фігура стає красивою, здоров`я – міцним, а настрій – відмінним. Разом з тим, різні наукові дослідження показують, що помірні фізичні навантаження покращують якість сперми чоловіків і допомагають жінкам завагітніти.

likar.info