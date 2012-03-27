Одинаки частіше страждають депресіями?

Дослідження, в якому взяли участь три з половиною тисячі чоловіків і жінок віком від 30 до 65 років, було проведене у Фінляндії. Його результати свідчать про те, що впродовж семи років одинаки майже в два рази частіше одержували рецепти на антидепресанти, ніж люди, що живуть в сім`ї.

Чверть самотніх респондентів потребувала медикаментозного лікування депресії, тоді як лише 16% опитаних, таких, що мають сім`ю, зверталися за ліками. Опитування одинаків показало, що окреме мешкання скорочує кількість і якість соціальних зв`язків і може привести до відчуття відчуження від суспільства, що, у свою чергу, може стати трігером депресії.

Втім, автори дослідження визнають, що немає можливості визначити, що є первинною причиною: мешкання наодинці приводить до депресії – або люди, схильні до депресивних станів, частіше вирішують жити окремо.

likar.info