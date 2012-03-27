У Мексиці понад 6 тисяч людей одночасно займалися аеробікою

У Мексиці встановлено світовий рекорд щодо кількості людей, які одночасно займалися аеробікою, передає ІТАР-ТАСС.

На центральній площі мексиканської столиці - Сокало зібралося понад 6,6 тис. людей різного віку. Протягом майже 48 хвилин вони займалися аеробікою під різні мелодії, включаючи сальсу і реггетон.

Для встановлення нового світового досягнення аматорам аеробіки потрібна присутність лише 2,1 тисячі осіб, проте ентузіастів зібралося набагато більше. Перед встановленням рекорду вони протягом майже трьох місяців проводили репетиції, відпрацьовувати синхронність у виконанні фізичних вправ під музику.

Досягнення мексиканських аматорів аеробіки офіційно зареєстрували представники Книги рекордів Гіннесса. Одразу після встановлення рекорду частина глядачів, присутніх на Сокало, висловила бажання взяти участь у заняттях під музику, щоб у майбутньому взяти участь у встановленні нового рекорду.