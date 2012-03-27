Сон очищає організм від токсинів

Здоровий сон сприяє розпаду токсинів, довели британські учені.

В ході дослідження учені з Кембріджа спостерігали за 10 здоровими людьми. Двічі на добу (у денний і нічний час) у них вимірювали рівні бета-амілоїда в спинномозковій рідині. Рівень цього протеїну був значно нижчий в нічний час, коли люди спали. Коли добровольці не спали протягом доби, рівень протеїну різко зростав, що провокувало утворення в мозку протеїнових бляшок. Раніше такі ж дані були одержані на прикладі лабораторних мишей – за відсутності повноцінного сну формування токсинів в організмі різко зростає.

Експеримент показав, що нормальний сон сприяє процесу руйнування шкідливих утворень. Виходячи з цього, неврологи вважають, що за допомогою сну можна лікувати хворобу Альцгеймера (форма старечого недоумства) на ранніх стадіях.

vkurse.ua