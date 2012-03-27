Впав перший радянський метеосупутник "Метеор"

Перший радянський метеорологічний супутник "Метеор-1" зійшов з орбіти і впав у районі Землі Королеви Мод в Антарктиді, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу Міноборони з військ Повітряно-космічної оборони (ПКО).

«За даними Головного центру розвідки космічної обстановки військ ПКО, входження у щільні шари атмосфери фрагментів космічного апарату «Метеор 1-1» відбулося о 02:17 за московським часом у вівторок», - повідомив представник прес-служби полковник Олексій ЗОЛОТУХІН.

Метеосупутник було запущено 26 березня 1969 року з космодрому Плесецьк, він пропрацював близько року - у липні 1970 року передача даних з апарату припинилася. Маса апарату становить 1,4 тонни. На борту апарату розміщувалися дві камери та інфрачервоний радіометр.