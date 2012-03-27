В Японії стався землетрус магнітудою 6,4

Землетрус магнітудою 6,4 стався на північному сході Японії, йдеться у повідомленні Національного метеорологічного агентства країни.

Як передає РІА «Новости», підземні поштовхи були зафіксовані о 20.00 за місцевим часом. Епіцентр знаходився на схід від префектури Івате, осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.

Попередження про загрозу виникнення цунамі поки оголошено не було.

Найсильніші афтершоки відзначалися у префектурах Івате, Міяги, Аоморі, Ямагата і Фукусіма.

Землетрус магнітудою 6,0 і вище вважається сильним і може призвести до значних руйнувань інфраструктури і жертв.

Минулий рік запам`ятався жителям Японії іншим потужним землетрусом, який стався 11 березня. Землетрус магнітудою 9,0 на північному сході японського острова Хонсю одержав офіційну назву "Великого землетрусу Східної Японії". Потім було цунамі, висота і сила якого перевершили всі прогнози. Висота хвиль в окремих місцях перевищувала 30-метрову позначку. В результаті стихійного лиха загиблими і зниклими безвісти вважаються більш як 19 тисяч осіб. Близько 93% загиблих стали жертвами гігантського цунамі.

Цунамі призвело до аварії на АЕС "Фукусіма-1".