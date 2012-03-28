Зайва вага тисне на мозок

Люди у віці 60-70 років, що мають ожиріння, частіше стикаються з погіршенням пам`яті і мислення, ніж їх стрункі ровесники. До цього висновку прийшли учені з Південної Кореї.

У дослідженні взяло участь 250 осіб старших за 60 років. Аналіз показав, що чим сильніше індекс маси тіла відрізняється від норми, тим більш явно порушений у людини розумовий процес.

На підставі одержаних даних дослідники прийшли до висновку, що профілактика ожиріння допоможе запобігти не тільки розвитку ряду хронічних захворювань, але і погіршенню пам`яті і мислення в літньому віці.

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