Чим шкідливий білий рис

За результатами останніх досліджень з`ясувалося, що у людей, які регулярно вживають в їжу білий рис, ризик розвитку цукрового діабету другого типу на 10% вищий. Такі висновки опублікували вчені з Гарвардської школи громадського здоров`я в British Medical Journal - Британському медичному журналі.

У процесі дослідження вони вивчили дані 4 досліджень, які раніше проводили в США, Австралії, Китаї та Японії. Загалом у цих дослідженнях узяли участь понад 350 тис. осіб віком від 4 до 22 років.

Хоча жодному з учасників не поставили діагноз "діабет", учені з`ясували, що вживання білого рису сильно впливає на виникнення цукрового діабету 2 типу. При цьому на першому місці за ризиком захворюваності - жінки.

На основі отриманої інформації вчені з Гарварду зробили такий прогноз: одна порція білого рису (158 г) збільшує ризик розвитку діабету на 10%! Порівняно з коричневим, у білому рисі міститься менше поживних речовин - клітковини, магнію і вітамінів. При цьому білий рис сильно впливає на глікемічний індекс. І це головна проблема та причина того, чому білий рис - не найкраща їжа.

Дієтолог Карен Конгре з Hospital Center в Нью-Йорку так прокоментував цей висновок:

- Отримані результати досліджень дуже важливі. Цей простий вуглевод не корисний, бо він сильно впливає на показники глікемічного індексу, і тим самим провокує різке підвищення цукру в крові навіть у тих людей, які не хворі на діабет.

Дієтологи і вчені вважають, що для зниження ризику діабету просто необхідно відмовитися від рису й замінити його цільнозерновими культурами.

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