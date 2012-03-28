Чим корисні ананаси

Цей су­пер ко­рис­ний тропічний фрукт до­да­ють в са­ла­ти, піцу і пас­ту, го­ту­ють з ним м`ясо, пти­цю і мо­реп­ро­дук­ти, запікають на грилі і змішують на йо­го основі б`юті-коктейлі та смузі.

Ана­нас для гарної фігури

Лю­би­тель­ки дієтичного хар­чу­ван­ня добре зна­ють ана­нас, ад­же цей тропічний фрукт малокалорійний (в 100 г всьо­го 48 ккал), він відмінно чис­тить су­ди­ни і ки­шеч­ник. Ви­со­кий вміст со­лей калію в пло­дах ана­на­су допомагає поз­ба­ви­ти­ся від зайвої рідини в організмі і декількох кілограмів ва­ги.

Час­точ­ка ана­на­су або ста­кан ана­на­со­во­го со­ку до їжі роз­бу­дить апе­тит і стимулює трав­лен­ня, а ана­на­со­вий де­серт наприкінці ситної тра­пе­зи до­по­мо­же пе­ре­ва­ри­ти важ­ку м`яс­ну їжу і по­си­лить обмін ре­чо­вин. Вся спра­ва в то­му, що в ананасі міститься бро­ме­лайн - ком­плекс протеолітичних (тоб­то руй­ну­ють білки) ферментів високої активності.

Крім то­го, в ананасі ба­га­то вітамінів: аскорбінова кис­ло­та, В1, В2, В12, РР, провітамін А, а та­кож мікроелементів. Крім на­зва­но­го ви­ще калію, м`якоть плодів ба­га­та залізом, міддю, цин­ком, кальцієм, магнієм, мар­ган­цем і йо­дом. Вжи­ван­ня ана­на­су знижує в`язкість крові і нормалізує підвищений кров`яний тиск.

Корисні по­ра­ди

•Ста­кан ана­на­со­во­го со­ку поз­ба­вить від ну­до­ти під час авіа пе­ре­льо­ту або подорожі по воді.

•При на­бря­ках щод­ня ви­пи­вай­те склян­ку ана­на­со­во­го со­ку або з`їдайте по­ло­ви­ну свіжого ана­на­су.

•М`якоть ана­на­су допомагає поз­бу­ти­ся мозолів. Прикладіть м`якоть ана­на­су до мо­зо­ля на ніч, вранці роз­пар­те шкіру в гарячій воді, після чо­го видаліть мо­золь. Про­це­ду­ру мож­на пов­то­ри­ти.

•Жир­ну шкіру об­лич­чя ко­рис­но про­ти­ра­ти свіжою ски­боч­кою ана­на­су.

•Злов­жи­ван­ня свіжими ана­на­са­ми при­зво­дить до пош­код­жен­ня слизової обо­лон­ки ро­та.

Як виб­ра­ти стиг­лий ана­нас

Ви­би­рай­те ті пло­ди, які зда­ють­ся важ­ки­ми. Стиглі ана­на­си ма­ють приємний аро­мат, яс­кра­ву шкірку і у них лег­ко відокремлюються лис­тя.

Як зберігати ана­нас

Ана­нас чу­до­во зберігається в хо­ло­диль­ни­ку. Нарізану м`якоть помістіть в поліетиленовий па­кет. У та­ко­му вигляді її мож­на за­мо­ро­зи­ти.

Як­що за­ли­ши­ти цілий ана­нас на па­ру днів при кімнатній температурі, він ста­не більш со­ко­ви­тим і м`яким (але, на жаль, не со­лод­ший - ана­нас дозріває тільки на корені).

Ку­би­ки ана­на­су - неодмінний інгредієнт різних десертів, фрук­то­вих салатів і шо­ко­лад­но­го фон­дю. М`якоть ана­на­су сма­жать, ма­ри­ну­ють, запікають, у то­му числі на грилі.

Для цьо­го плід розрізається на великі шмат­ки ра­зом з лис­тям, м`якоть намащується верш­ко­вим мас­лом і посипається цук­ром, після чо­го час­точ­ки об­с­ма­жу­ють­ся по 5 хви­лин з кож­но­го бо­ку до золотистої ско­ри­ноч­ки.

З ана­на­су ва­рять ва­рен­ня, роб­лять на­чин­ку для тортів і пирогів. Од­нак вра­хуй­те, що свіжий ана­нас не мож­на ви­ко­рис­то­ву­ва­ти в ре­цеп­тах з же­ла­ти­ном, так як ен­зим бро­ме­лайн розм`якшує йо­го, для же­ле підійде кон­сер­во­ва­ний варіант.

Ана­нас надає не­з­ви­чай­но­го зву­чан­ня га­ря­чим стра­вам з птиці, сви­ни­ни, кро­ля­ти­ни і навіть печінки. У за­кус­ках і са­ла­тах ана­нас чу­до­во поєднується з кре­вет­ка­ми та іншими мо­реп­ро­дук­та­ми, ри­сом, аво­ка­до, огірками та помідорами.

На основі ана­на­со­во­го со­ку, ро­му і ко­ко­со­во­го мо­ло­ка готуємо традиційний ка­рибсь­кий кок­тейль "Піна ко­ла­да". Не забуваємо і про га­вайсь­ку піцу - з ана­на­сом і шин­кою.