Чим корисні ананаси
Для гарної фігури...
Цей супер корисний тропічний фрукт додають в салати, піцу і пасту, готують з ним м`ясо, птицю і морепродукти, запікають на грилі і змішують на його основі б`юті-коктейлі та смузі.
Ананас для гарної фігури
Любительки дієтичного харчування добре знають ананас, адже цей тропічний фрукт малокалорійний (в 100 г всього 48 ккал), він відмінно чистить судини і кишечник. Високий вміст солей калію в плодах ананасу допомагає позбавитися від зайвої рідини в організмі і декількох кілограмів ваги.
Часточка ананасу або стакан ананасового соку до їжі розбудить апетит і стимулює травлення, а ананасовий десерт наприкінці ситної трапези допоможе переварити важку м`ясну їжу і посилить обмін речовин. Вся справа в тому, що в ананасі міститься бромелайн - комплекс протеолітичних (тобто руйнують білки) ферментів високої активності.
Крім того, в ананасі багато вітамінів: аскорбінова кислота, В1, В2, В12, РР, провітамін А, а також мікроелементів. Крім названого вище калію, м`якоть плодів багата залізом, міддю, цинком, кальцієм, магнієм, марганцем і йодом. Вживання ананасу знижує в`язкість крові і нормалізує підвищений кров`яний тиск.
Корисні поради
•Стакан ананасового соку позбавить від нудоти під час авіа перельоту або подорожі по воді.
•При набряках щодня випивайте склянку ананасового соку або з`їдайте половину свіжого ананасу.
•М`якоть ананасу допомагає позбутися мозолів. Прикладіть м`якоть ананасу до мозоля на ніч, вранці розпарте шкіру в гарячій воді, після чого видаліть мозоль. Процедуру можна повторити.
•Жирну шкіру обличчя корисно протирати свіжою скибочкою ананасу.
•Зловживання свіжими ананасами призводить до пошкодження слизової оболонки рота.
Як вибрати стиглий ананас
Вибирайте ті плоди, які здаються важкими. Стиглі ананаси мають приємний аромат, яскраву шкірку і у них легко відокремлюються листя.
Як зберігати ананас
Ананас чудово зберігається в холодильнику. Нарізану м`якоть помістіть в поліетиленовий пакет. У такому вигляді її можна заморозити.
Якщо залишити цілий ананас на пару днів при кімнатній температурі, він стане більш соковитим і м`яким (але, на жаль, не солодший - ананас дозріває тільки на корені).
Кубики ананасу - неодмінний інгредієнт різних десертів, фруктових салатів і шоколадного фондю. М`якоть ананасу смажать, маринують, запікають, у тому числі на грилі.
Для цього плід розрізається на великі шматки разом з листям, м`якоть намащується вершковим маслом і посипається цукром, після чого часточки обсмажуються по 5 хвилин з кожного боку до золотистої скориночки.
З ананасу варять варення, роблять начинку для тортів і пирогів. Однак врахуйте, що свіжий ананас не можна використовувати в рецептах з желатином, так як ензим бромелайн розм`якшує його, для желе підійде консервований варіант.
Ананас надає незвичайного звучання гарячим стравам з птиці, свинини, кролятини і навіть печінки. У закусках і салатах ананас чудово поєднується з креветками та іншими морепродуктами, рисом, авокадо, огірками та помідорами.
На основі ананасового соку, рому і кокосового молока готуємо традиційний карибський коктейль "Піна колада". Не забуваємо і про гавайську піцу - з ананасом і шинкою.