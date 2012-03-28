Колір волосся впливає на силу болю

Рудоволосі від природи люди відчувають біль гостріше, ніж люди з іншим кольором волосся, встановили дослідники з Університету Саутгемптона.

В ході експерименту добровольців з різним кольором волосся під наркозом піддавали дії невеликого електричного заряду. З`ясувалося, що реакція на біль у всіх рудоволосих була сильніша, ніж у учасників експерименту, що мають інший колір волосся.

Учені припускають, що така реакція на біль пов`язана з особливим типом шкіри рудоволосих – вона чутливіша. Рудий колір волосся передається генетично. Таким чином, їм необхідні вищі дози знеболюючих препаратів, встновили учені.

likar.info