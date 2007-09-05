Учені приготували «ідеальне» морозиво

Команда дослідників під керівництвом Аттіліо дель Ре (Attilio Del Re) з католицького університету італійського міста П’яченца (Piacenza`s Catholic University) приготувала «ідеальне» морозиво. Фахівці одержали «оптимізований холодний десерт» відповідно до середземноморської дієти. До складу «ідеального морозива» входять традиційні компоненти: молоко, яйця і цукор, але з пониженим вмістом жирів і підвищеним вмістом білків. Оптимізоване морозиво містить 30% жиру, 15% білка і 55% цукру, що є органічною заміною разового прийому їжі, стверджують творці. Дієтологи не рекомендують традиційне морозиво через дуже високий вміст жирів. Деякі сорти вершкового морозива з фруктами містять таку кількість калорій, яку можна порівняти з цілим біфштексом.

Термін «середземноморська дієта» ввів доктор Енсель Кіс (Ancel Benjamin Keys) в 1945 році. Вивчаючи можливий зв`язок між особливостями харчування і «хворобами достатку», такими, як ожиріння, атеросклероз, діабет і підвищений тиск, дієтолог відзначив, що чим далі раціон відстає від середземноморської моделі, тим частіші випадки даних захворювань. Для традиційного середземноморського раціону характерна велика кількість свіжих фруктів і овочів, страв із зернових культур, яким віддається перевага, помірна кількість м`яса і риби і оливкове масло, як основне джерело жирів.

Радіо Свобода