На борту затонулої біля берегів Канади яхти був українець

Біля берегів канадської провінції Нова Шотландія 26 березня зазнала аварії яхта з дев`ятьма пасажирами, внаслідок чого загинула одна людина, ще троє зникли без вісти.

Як передає «Бі-Бі-Сі. Україна», згідно з повідомленнями, серед постраждалих є українець.

Зазначається, що зранку 27 березня рятувальний вертоліт підняв на борт трьох людей, які тонули, один з них згодом помер, двоє інших перебувають у лікарні. Пілот вертольота сказав, що серед врятованих були росіянин, грузин та українець.

За деякими повідомленнями, у загиблого був грузинський паспорт.

Ще трьох пасажирів підняв на борт танкер, який йшов до Канади.

Поліція веде розслідування цього випадку, який міг стати результатом спроби нелегального переправлення мігрантів.