Аромат їжі допоможе скинути вагу

Швидкість вживання їжі залежить від її запаху, з`ясували нідерландські дієтологи. Виявлена закономірність: чим яскравіший аромат у їжі, тим ретельніше людина пережовує їжу, відкушуючи невеликі шматочки.

Такі дані одержані в результаті експерименту за участю добровольців у віці 26-50 років. Виявилось, що менше солодощів з`їли ті учасники, чиї тістечка були найароматнішими.

Ця властивість може стати основою для нової дієти, вважають дослідники. Адже, як відомо, швидка їжа провокує розвиток ожиріння, оскільки мозок не встигає «зловити» момент насичення. А при ретельному пережовуванні організм насичується швидше. Таким чином, їжа з сильним ароматом допоможе схуднути, вважають дослідники.

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