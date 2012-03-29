Як схуднути за допомогою насіння льону

Ви все ще знаходитеся у пошуках чарівного засобу, який позбавляє від зайвих кілограмів, а разом і від супутніх хвороб? Тоді надайте увагу рецептам народних цілителів, які пропонують використовувати насіння льону для схуднення і загального оздоровлення організму.

Коротко про користь насіння

Насіння льону містить в своєму складі багатий перелік мікроелементів і вітамінів. Крім того, вони включають слиз – саме це і відіграє головну роль в плані позбавлення від зайвої ваги. Слиз обволікає стравохід і шлунково-кишковий тракт, що гарантує відсутність почуття голоду, а також сприяє ефективному очищенню організму.

Сучасні учені з`ясували також, що до складу льону входить так звана кислота Омега-3 – вона регулює рівень холестерину в крові, що помітно покращує самопочуття людей із зайвою вагою.

Рецепти відварів і настоїв для схуднення

Існує декілька варіантів приготування настоїв з насіння льону:

• У термос насипте столову ложку насіння, залийте 2 склянками крутого кип`ятку і залиште настоятися на ніч. Вранці настій процідіть і приймайте тричі в день по 100 мл за півгодини до їжі.

• Залийте склянкою кип`ятку столову ложку насіння, поставте на дуже слабкий вогонь і варіть півгодини. Приймайте відвар по схемі, наведеній в першому рецепті.

• Зваріть компот зі свіжих або висушених фруктів з додаванням деякої кількості насіння (цей показник залежить від об`єму посуду і строго не регламентується). Насіння наповнює компот корисними мікроелементами. Завдяки слизистій консистенції вони перетворюють напій на ситний і смачний кисіль, вживання якого не тільки перешкоджає появі відчуття голоду, але і очищає кишечник.

Особливі рекомендації із застосування

Готувати настої необхідно щодня, оскільки зберігати їх більше доби не можна – багатий склад є благодатним середовищем для розмноження бактерій.

Ще один важливий момент – при вживанні настоїв можливі неприємні відчуття у області печінки (в деяких випадках). Це пояснюється підвищеним вмістом льняної олії в насінні.

Вживаючи настої, приготовані по наведених вище рецептах, ви не тільки позбавитеся декількох кілограмів, але і наситите організм важливими для його функціонування мінеральними речовинами і вітамінами. Зрозуміло, це принесе лише користь.

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