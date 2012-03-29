Як аборт впливає на майбутніх дітей?

Репродуктивне здоров`я людини залежить від того, чи робила її матір аборти у минулому. До такого висновку прийшли американські генетики.

Експерти проаналізували дані про стан здоров`я людей, матері яких до появи їх на світ штучно переривали вагітність. З`ясувалося, що близько 70% жінок, чиї мами раніше робили аборт, мають проблеми з репродуктивною функцією.

Генетики вважають, що через переривання вагітності жінка генетично настроює свій організм і організм майбутнього потомства на те, щоб надалі не продовжувати рід. Іншою причиною є те, що аборт часто спричинює проблеми із здоров`ям, що позначається і на здоров`ї майбутніх дітей.

medicinform.net