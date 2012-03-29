Лікарня оплатить жертві лікарської помилки послуги сурогатної матері

10:57, 29 березня 2012
Зарубіжні новини
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Суд став на бік потерпілої

Омська лікарня не змогла оскаржити рішення суду про оплату послуг сурогатної матері, до якої одна з пацієнток звернулася після безпідставного видалення матки. Міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги № 1 домагалася скасування постанови Кіровського районного суду Омська (Росія), винесеного в січні 2012 року, повідомляє прес-служба обласного суду.

Співробітники медустанови видалили матку пацієнтці, в якої на ранньому терміні завмерла вагітність. Як з`ясувалося пізніше, хірургічне втручання було виконано за відсутності показань до його проведення. За рішенням суду, за лікарську помилку омська лікарня № 1 заплатила пацієнтці 100 000 рублів як компенсацію моральної шкоди.

Після цього потерпіла жінка та її чоловік скористалися послугами сурогатної матері. У 2009 році вона народила подружжю сина. Батьки вирішили стягнути з лікарні вартість наданої медичної допомоги. Згідно з наданими до суду рахунками і чеками, в цілому на послуги сурогатного материнства подружжя витратило близько мільйона рублів.

Кіровський районний суд визнав вимоги подружжя законними і постановив стягнути з медичного закладу 1 063 000 рублів. Представники лікарні намагалися оскаржити це рішення в обласному суді. На їхню думку, батько, який виступав в якості позивача, міг не вдаватися до послуг сурогатної матері, а завести дитину від іншої жінки або скористатися усиновленням. Однак, розглянувши доводи сторін, обласний суд залишив рішення нижчої інстанції без змін.

Медпортал

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