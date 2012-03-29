У голодні часи частіше народжуються дівчатка, ніж хлопчики. Такий висновок зробив соціолог і демограф з Нью-Йоркського міського університету Шіге Сун (Shige Song) в ході масштабного дослідження динаміки співвідношення статей в Китаї в 20-м столітті, пише medportal.ru. Робота вченого опублікована 28 березня в журналі Proceedings of the Royal Society B.

У своєму дослідженні вчений грунтувався на даних, отриманих під час загальнонаціонального опитування 1982 року, в якому взяли участь більше трьохсот тисяч китайських жінок, які народжували з вересня 1929 по липень 1982 року. Цей період включав в себе і голод 1959-1961 років, так званий "голод великого стрибка", що вважається однією з найбільших соціальних катастроф 20 століття. Тоді в Китаї загинуло за різними оцінками від 20 до 40 мільйонів чоловік.

Шіге Сун виявив, що в інтервалі між квітнем 1960 року, через рік після початку голоду, і жовтнем 1963 року, тобто майже через два роки після його завершення, на світ з`явилося значно менше хлопчиків, ніж дівчаток. Якщо на початку цього періоду співвідношення становило 109 хлопчиків на кожні 100 дівчаток, то в кінці - 104 хлопчика на 100 дівчаток, що з демографічної точки зору є дуже істотною зміною. Показники співвідношення статей повернулися до колишніх значень лише до липня 1965 року.

Вчений зазначає, що отримані дані підтверджують гіпотезу про залежність статі потомства від умов навколишнього середовища. Відповідно до цієї теорії, для виживання популяції в умовах голоду жінки повинні народжувати більше дівчаток і менше хлопчиків, так як останні більш уразливі і недостатнє харчування надає значно більш негативний вплив на їх здоров`я і виживання, ніж на здоров`я і виживання жіночих особин. Відповідно, згодом від чоловічої частини популяції буде отримано менше потомства, ніж від жіночої.

Варто зазначити, що результати роботи американського вченого також узгоджуються з висновками, до яких раніше прийшли дослідники, що вивчали вплив сильного землетрусу в Чилі в 2005 році на вагітних жінок. З`ясувалося, що мешканки регіону, що знаходилися в той час на другому і третьому місяці вагітності, народили на 5,8 відсотка більше дівчаток, ніж у звичайний час. Автори дослідження припустили, що таким чином проявляється природний механізм, спрямований на виживання популяції в умовах масштабних катастроф.