Розмови про дієти видають низьку самооцінку
12:03, 29 березня 2012Зарубіжні новини
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Як і розмови про спорт...
Часті розмови про свою вагу і дієти – ознака низької самооцінки людини і її схильності до депресивних настроїв. До такого висновку прийшли дослідники з Університету Арізони.
Серед тем бесід, що видають схильність до такого стану, – розмови про харчування і спорт, обговорення своєї фізичної форми, вислів страху одужати, порівняння себе з іншими людьми.
Вираз вголос сумнівів з приводу своєї ваги характерний, в основному, для жінок. Можливо, це є одним з пояснень того, чому жінки страждають від депресій частіше за чоловіків.
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