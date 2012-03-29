Розмови про дієти видають низьку самооцінку

Часті розмови про свою вагу і дієти – ознака низької самооцінки людини і її схильності до депресивних настроїв. До такого висновку прийшли дослідники з Університету Арізони.

Серед тем бесід, що видають схильність до такого стану, – розмови про харчування і спорт, обговорення своєї фізичної форми, вислів страху одужати, порівняння себе з іншими людьми.

Вираз вголос сумнівів з приводу своєї ваги характерний, в основному, для жінок. Можливо, це є одним з пояснень того, чому жінки страждають від депресій частіше за чоловіків.

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