Чи є користь від торішніх овочів

Гіповітаміноз може виникнути в будь-який час року, якщо з їжею ми не отримуємо всі вітаміни. Проте боятися цього не варто: якщо організм на 70-80 відсотків забезпечується вітамінами, цього достатньо, щоб підтримувати метаболічні процеси на належному рівні, пише news.open.by. Особливого сенсу домагатися 100-відсоткової їх поставки немає, хоча наявність вітамінів і мікроелементів підвищує стійкість і розширює адаптаційні можливості організму людини.

Часто можна почути, що немає ніякого пуття від овочів і фруктів, які перезимували. Це помилка! Овочі нам потрібні тому, що вони багаті клітковиною, амінокислотами, мікроелементами, яких недостатньо в інших продуктах.

- Дефіцит будь-якого вітаміну або мінералу може привести до розвитку хвороби. Але оскільки ми не голодуємо, то і авітамінозу у нас не буває, - пояснює кандидат медичних наук Василь Циганков. - А розібратися, є у вас гіповітаміноз чи ні, досить просто. Зазвичай при такому стані дошкуляє слабкість, на губах з`являються тріщинки, шкіра стає сухою, частіше запалюються очі, відчувається сухість слизових, розшаровуються нігті. Все це - ознаки можливого гіповітамінозу, коли порушується метаболізм, ламається весь ланцюжок біохімічних процесів.

Навесні ми об`єктивно відчуваємо себе трохи гірше тому, що взимку, після осіннього овочевого різноманіття, переходимо на режим харчування, в якому переважають жири і вуглеводи. Тому в зимовий час нам не сильно хочеться хрустких овочів і зелених салатів. А навесні ми відчуваємо в них потребу.

Навесні корисні не тільки свіжі овочі та зелень - зелена цибуля, огірки, помідори і фрукти. Не варто нехтувати торішньою морквою, капустою, буряком, яблуками, замороженими ягодами, які, безсумнівно, принесуть організму людини немало користі.

Крім того, в цей період слід приймати полівітамінні комплекси. Їх вибір в аптеках найширший! Разом з тим не варто ганятися за імпортними вітамінними препаратами, адже багато вітчизняних полівітамінів зарекомендували себе як якісні добавки до їжі.