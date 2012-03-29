Здоров'ю варто повчитися у собак

Ваш чотириногий друг може навчити вас, як бути здоровим. Собаки ведуть набагато здоровіший спосіб життя, який слід переймати і їхнім господарям, вважають лікарі з США.

Перше, чого варто повчитися у собак, це бути фізично активним. "Подивіться на собак - вони хочуть грати на вулиці весь час! Вони хочуть бігати, використовувати свої лапи і зміцнювати м`язи, розвивати витривалість і спалювати енергію", - розповідають експерти.

Друга здорова звичка собак, багато в чому, завдяки господарям, - це суворе дотримання певної кількості їжі. Зазвичай господар годує свого вихованця в певний час і кладе йому в миску приблизно однакові порції. До свого власного харчування слід виробляти той же підхід.

Поспостерігайте, як і коли спить ваша собака. Для собаки сон - завжди в пріоритеті, про що не слід забувати і людям.

Вчіться співчуття у своїх чотириногих друзів. Собаки дуже швидко пробачають, а люди, що здатні забувати образи, менше зляться і відчувають менше шкідливого для здоров`я стресу.

Вдячність - одна з характерних рис собак. Людям варто повчитися бути вдячними, оскільки це зміцнить їхні стосунки з оточуючими і сприятиме психічному та емоційному благополуччю.

Крім іншого, собаки не замикаються в своїх емоціях і не соромляться вихлюпувати їх, як це роблять люди, від чого в їх житті набагато менше стресу, ніж у їхніх господарів.

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