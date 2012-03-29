Вчені виявили "синдром тещі"

Американські вчені з Мічиганського інституту морфології людини досліджували одну тисячу чоловіків. За ними велося спостереження до і після того, як вони вступили в офіційний шлюб.

Результати виявилися наступними: 70% учасників експерименту після весілля почали демонструвати поліпшені життєві показники, при цьому у 30% такі показники різко погіршилися. Чоловіків, якість життя яких погіршилася після весілля, об`єднувало лише одне - вони почали жити з тещею під одним дахом, пише news.open.by.



Таким чином, автори експерименту зробили висновок, що ті чоловіки, які після весілля жили під одним дахом з тещею, найчастіше потерпають від постійних тривожних станів, від серцево-судинних захворювань, а також мають проблеми з потенцією.



При цьому колеги авторів проведеного експерименту не згодні з думкою, що погані відносини з тещею також негативно впливають на чоловіче здоров`я. Вони переконані в тому, що організм чоловіка генетично запрограмований на непереносимість мами своєї дружини. Такий стан вони назвали "синдромом тещі" і пояснили, що він заснований на підсвідомому конфлікті домінуючих людей, яким і є чоловік, і теща. Причому, страждають таким синдромом в основному жителі сільської місцевості.



Американські психологи констатують наступну статистику: у США за допомогою до психолога звертаються більше десяти чоловіків, проблеми яких викликані доведеним "синдромом тещі". Найчастіше таким пацієнтом можна допомогти індивідуально.

До речі, лікарі констатують, що в спеціалізованій літературі відсутній опис відповідного психічного розладу. Причому цікаво, що "синдром свекрухи" психіатри ще не виявили, а це, запевняють лікарі, черговий раз доводить, що жінки більш стійкі до стресів, ніж чоловіки.