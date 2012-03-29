Лікар Вікторія Каверіна розповіла, як вилікувати молочницю.

Молочниця, а мовою лікарів - урогенітальний кандидоз, належить до ендогенних інфекцій. Ендогенні інфекції розвиваються в результаті посиленого росту мікроорганізмів, які колонізують піхву в нормальному стані. Урогенітальний кандидоз - це результат посиленого росту грибів роду Candida внаслідок різних чинників.

Причини появи молочниці

- фізіологічні (вагітність);

- механічні (застосування внутрішньоматкових засобів, тісна, синтетична білизна тощо);

- ендокринні (цукровий діабет);

- ятрогенні (застосування антибіотиків, контрацептивів, що містять прогестерон, лікарських засобів імуносупресивної дії);

- імунодефіцитні стани (захворювання, що передаються статевим шляхом, алергічні стани та захворювання).

Симптоми молочниці

- свербіж, печіння, подразнення й набряклість у ділянці зовнішніх статевих органів, білі "сирчасті", рясні виділення зі статевих шляхів;

- виявлення грибів роду Candida при дослідженні мікроскопії мазка на мікрофлору або бактеріологічному (бак. посів з піхви).

Як лікувати молочницю

Клінічні рекомендації полягають в усуненні факторів, які сприяють розвитку захворювання. Щоб вилікувати молочницю, необхідно проводити лікування супутніх захворювань. Не варто займатися самолікуванням. І, в першу чергу, необхідно дотримуватися гігієни.

Лікування проводиться під наглядом лікаря, який призначить протигрибкові лікарські препарати. Перед призначенням дуже бажано врахувати чутливість до певного препарату збудників інфекції.

Це можна дізнатися після отримання результатів бактеріологічного аналізу. Спектр сучасних препаратів для лікування молочниці досить широкий. Але всі ці препарати краще приймати за призначенням лікаря.

А ось критерієм ефективності лікування є зникнення симптомів захворювання в поєднанні з негативним результатом мікробіологічного аналізу через 10 днів після лікування.

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