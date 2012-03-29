Американці пожертвують волосся для хворих на рак

Перший Національний день донора волосся пройде в Америці 27 квітня, повідомляє The Huffington Post. Всі бажаючі зможуть пожертвувати волосся для створення перук, які Американське онкологічне товариство відправить хворим на рак жінкам. Починаючи з 2006 року завдяки "волосяним" пожертвам громада вже зробила 18000 перук.

З ініціативою пожертвувати своє волосся тим, хто бореться з раковими захворюваннями, виступила Ліз Хьюітт (Liz Hewitt), яка вилікувалася від раку молочної залози. На зборах у католицькій школі для дівчаток, де вона працює вчителькою, Ліз закликала учениць і викладачок підстригтися разом з нею.

"Я хочу, щоб молодь знала, як важливо підтримувати своє здоров`я ... Також цей захід повинен показати їм, що існують речі більш важливі, ніж зовнішній вигляд", - сказала Хьюітт в інтерв`ю CBS Minnesota.

На заклик вчительки відгукнулося 32 людини, серед яких були співробітники та учні школи. Наймолодші з них відвідують дитячий сад.

Виробник засобів по догляду за волоссям Pantene і журнал Seventeen підтримали цю ініціативу і вирішили 27 квітня провести перший щорічний Національний день донора волосся. У всіх американських салонах краси в цей день пройде акція: охочих віддати своє волосся на благодійність будуть стригти безкоштовно або зі знижкою. Деякі салони для підтримки акції запросять зоряних стилістів.

Пожертви приймаються вже зараз. До 23 березня Pantene зібрав 311 000 пожертвувань. Про день донора волосся говорилося на телевізійних шоу, сайтах компаній-організаторів і в журналі Seventeen. У акції є декілька умов: довжина волосся учасників повинна бути не менше восьми дюймів (20 сантиметрів); фарбоване волосся приймаються тільки в тому випадку, якщо їх колір був отриманий за допомогою барвників на основі природних компонентів. Також волосся не повинно бути сивими, оскільки їх важко використовувати при виготовленні перук.