Йогурт підвищує настрій

Кисломолочні продукти підтримують психічне здоров`я людини, прийшли до висновку фахівці з Техаського університету.

В ході дослідження вони вивчили механізм дії пробіотиків на мікрофлору кишечника і виявили зв`язок між станом шлунково-кишкового тракту і функціонуванням нервової системи.

Пробіотіки, які у високій концентрації містяться в кисломолочних продуктах, доставляють в мікрофлору кишечника спеціальні нейроактивні сполуки. Вони, у свою чергу, позитивно впливають на психологічний стан людини.

likar.info