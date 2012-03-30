Йогурт підвищує настрій

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08:57, 30 березня 2012Зарубіжні новини
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Кисломолочні продукти підтримують психічне здоров`я
Кисломолочні продукти підтримують психічне здоров`я людини, прийшли до висновку фахівці з Техаського університету.
В ході дослідження вони вивчили механізм дії пробіотиків на мікрофлору кишечника і виявили зв`язок між станом шлунково-кишкового тракту і функціонуванням нервової системи.
Пробіотіки, які у високій концентрації містяться в кисломолочних продуктах, доставляють в мікрофлору кишечника спеціальні нейроактивні сполуки. Вони, у свою чергу, позитивно впливають на психологічний стан людини.
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