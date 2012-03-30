Червоний перець – ліки для серця

Перець чілі є засобом профілактики і лікування серцево-судинних захворювань, стверджують китайські учені.

Дослідники з університету Гонконгу вивчали властивості алкалоїду капсаїцин і сполук з групи капсаїциноїдів. Ці речовини надають перцю пекучості. За допомогою лабораторних гризунів встановлено, що капсаїциноїдиды знижують рівень «поганого» холестерину, а також блокують дію гена, який бере участь в механізмі порушення кровопостачання серця і інших органів. Блокування цього гена приводить до розслаблення м`язів і збільшення кровотоку.

Таким чином, використовуючи в розумних межах перець як приправу, можна поліпшити стан серця і кровоносних судин, вважають учені.

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