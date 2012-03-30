Чебрець вилікує прищі

На основі чебреця буде створено ліки від прищів. Британські учені з Університету Лідс виявили, що рослинна настоянка бореться з прищами ефективніше і безпечніше, ніж популярні антибактеріальні креми.

В ході дослідження були вивчені властивості настоянок чебреця, мірри і календули при дії на бактерії Propionibacterium acnes, які викликають висипання на шкірі. Всі настоянки підтвердили свою ефективність, але найбільш дієвим виявився чебрець.

За словами фахівців, це відкриває нові можливості боротьби з акне для людей з чутливою шкірою. Засоби для лікування вугрів на хімічній основі нерідко викликають роздратування, на відміну від рослинних настоянок.

Подальші випробування повинні показати, як настоянки працюють на молекулярному рівні.

medicinform.net