Учені зрозуміли, як краще рятуватися при пожежі

Дослідники іноді займаються питаннями, які звичайній людині навряд чи б прийшли на думку. Так, наприклад, на цей раз учених зацікавили розрахунки, які б змогли допомогти з пошуком відповіді на питання «Як краще поступити при пожежі: слідувати за всіма — або рятуватися самому?»

Виявилось, що спроби самостійного порятунку безпечніші, ніж довіра натовпу, — повідомляє препринт статті на arXiv.org. Такий висновок став плодом комп`ютерного моделювання ситуацій з різною кількістю потенційних учасників (від декількох сотів — і до десяти тисяч).

Загалом, немає нічого непередбачуваного в тому, що велика кількість людей в декількох проходах — це проблема і причина заторів, які в таких драматичних обставин можуть стати причиною трагедії. При цьому варто врахувати, що усередині такої групи, що рятується, можливо виникнення розбіжностей, яке тільки ще більше уповільнить процес.

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