Зелений чай знижує рівень холестерину

Американські учені прийшли до висновку, що зелений чай здатний понизити загальні показники рівня «поганого холестерину».

У дослідженні учених взяли участь більш як 1 000 осіб. В результаті з`ясувалося, що зелений чай знижував холестерин на 5 одиниць більше, в порівнянні з іншими засобами для зниження рівня холестерину.

У дослідженні ученими було протестовано і інші засоби, Зелений чай не може підвищити рівень «корисного холестерину» і не здатний понизити концентрацію тригліцеридів.

Проте слід відмітити, що учені не можуть встановити дози катехинів, які підходять людині. У помірних кількостях зелений чай безпечний і не шкодить здоров`ю людини. Але людям із захворюваннями серця і печінки слід пити зелений чай після рекомендацій з лікарем. Зелений чай можна вживати для зниження рівня холестерину, але оскільки він містить кофеїн, деяким людям потрібна консультація лікаря.

mosclinic.ru