7 помилок у схудненні

Скоро літо, і багато з нас якщо вже не сидять на дієтах і активно худнуть, то вже точно збираються. Однак багато хто дуже часто припускаються постійних основних помилок, які часто весь цей процес перетворюють на страшенне катування.

Чому дієта не дає обіцяного результату? Чому так відбувається?

Lady.tochka.net визначила ТОП-7 основних помилок усіх, хто худне :

1. Більше і швидше. Вирішивши хутко скинути 5 кг, багато з нас наважуються вдатися до інтенсивної дієти, яка полягає у вживанні не більше 1000 калорій на день. Щоб не набрати більше, у твоєму раціоні повинні бути лише малокалорійні продукти, такі як цитрусові фрукти або овочевий суп, завдяки яким зайві кілограми почнуть танути.

Так, вони почнуть танути, але є й зворотна сторона медалі - вживання малої кількості калорій впливає на процес обміну речовин, за рахунок чого твій метаболізм уповільнюється. І коли ти припиниш сидіти на такій дієті, твоє тіло продовжуватиме повільно спалювати калорії, отримані за день при звичайному раціоні. Як результат - вага набереться швидше, і часом навіть більше, ніж до дієти.

Розумний процес схуднення – це втрата 300-400 г жиру за тиждень і не більше 500-800 г загальної ваги.

2.Відмова від сніданку. Відмовляючись від сніданку, ти в результаті одержуєш ненаситне почуття голоду протягом усього дня. А це вже катування, що в робочому ритмі здебільшого закінчується перекусами печивом і цукерками на робочому місці та об`ємним обідом. Сніданок із високим вмістом білка та клітковини допоможе знизити почуття голоду протягом дня. Проведені дослідження довели, що саме ті люди, які снідають щоранку, мають більше шансів на те, щоб зберегти свою вагу в нормі.

3.Знежирені продукти. Це не те саме, що низькокалорійні продукти. З`ївши великий шматок знежиреного торта, ти можеш з`їсти більше калорій, ніж якби це була менша скибочка звичайного торта. Кращий спосіб дізнатися, скільки жиру, цукру й калорій ви одержуєте, перевірити калорійність на етикетці.

4.Неправильне ставлення до води. Це одна з найпростіших помилкових дієт, яка не працює. Вода необхідна для спалювання калорій. Якщо твій організм зневоднений, твій метаболізм (обмін речовин) уповільнюється, а це призводить до повільного зниження ваги. Дослідження показують: дорослі, які п`ють більше восьми склянок води на день (1,5 літра) спалюють більше калорій, ніж ті, хто п`є меншу кількість. Додай склянку води до кожної страви або закуски.

5.Прийом сечогінних препаратів. Надмірне сечовипускання призводить до зневоднювання організму, від якого насамперед починає страждати шкіра. Недолік вологи спричиняє її стоншення й втрату еластичності. Дефіцит вологи б`є і по жовчному міхуру, і по нирках. Саме вони виводять із організму розведені у воді продукти обміну речовин і ксенобіотики (хімію, консерванти, барвники тощо). Якщо рідини стає менше, то концентрація цієї гидоти збільшується. Це призводить до того, що токсини поєднуються одне з одним і перетворюються спершу на пісок, а потім на камені.

6.Щоденні зважування. Важливіше бачити довгострокову цілеспрямованість у щотижневому зважуванні. Якщо твоєю метою є втрата 1 кілограма на тиждень, ти залишишся задоволеною, спостерігаючи зниження, як і задумувала. Це мотивує, на відміну від щоденних зважувань у збільшенні або зниженні ваги.

7.Нездійсненні обіцянки. Говорити собі, що ти втратиш 10 кг за перший тиждень - неправильно, ти з самого початку налаштовуєш себе на поразку. Якщо ти знаєш, що твоя перемога над вагою зазнає фіаско, ти ніколи не зможеш почати дотримуватися дієти. Якщо ти дотримуєшся дієти і навіть втратила більше 5 кг, психологічно ти будеш розчарована тим, що не досягла своєї мети. Реальні цілі є життєвим успіхом у дотриманні дієти. Якщо ти не впевнена в тому, наскільки твоя мета реальна, краще проконсультуватися з дієтологом.

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