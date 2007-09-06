Чай з молоком шкідливий для здоров`я?

Наукове дослідження дійшло висновку, що додавання молока у чай зменшує користь цього напою для здоров`я.

Дослідники у Німеччині спостерігали за артеріями 16-ти жінок за дві години до і дві години після вживання чаю.

Артерії тих піддослідних, які пили чай без молока виявили більшу здатність розширюватися і розслаблятися, що корисно для серця.

Автори дослідження кажуть, що нові факти можуть пояснити, чому в Британії, де люди п`ють багато чаю, немає очевидних позитивних наслідків для стану здоров`я у порівняні з іншими країнами, де чай п`ють без молока.

Бі-Бі-Сі