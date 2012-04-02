В аеропорту Тюмені під час зльоту впав пасажирський літак
09:44, 02 квітня 2012Зарубіжні новини
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32 людей загинуло
В аеропорту Тюмені під час зльоту впав пасажирський літак ATR-72, що виконував рейс: Тюмень – Сургут.
Як повідомив РІА «Новости» по телефону представник ГУМНС по Тюменській області, на борту знаходилися 43 людей - 39 пасажирів і четверо членів екіпажу.
За останніми даними, загинули 32 людей, 11 поранених знаходяться в реанімації.
Обидва самописці літака дістали з-під фюзеляжу, повідомив представник оперативного штабу з координації пошуково-рятувальної операції.
"Мовний самописець і прилад реєстрації параметрів польоту дістали, з ними працюють слідчі", - сказав співрозмовник агентства.
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